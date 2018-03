Balcani: concluso tour Juncker nella regione, "nessuna corsa per integrazione ma proseguire nelle riforme"

- La qualità delle riforme, il superamento di ogni disputa territoriale e il conseguimento di una stabilità politica e sociale nei Balcani occidentali sono le condizioni prioritarie per l’adesione all’Unione dei paesi della regione, prima ancora di una possibile data per l’accesso per potere aderire all’Ue. Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha concluso con queste parole il suo intenso tour nei Balcani occidentali, per promuovere la nuova Strategia per l’allargamento presentata lo scorso 6 febbraio a Strasburgo, insieme all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e il commissario all’Allargamento Johannes Hahn. A partire dallo scorso 25 febbraio sino alla giornata di oggi, la compagine governativa europea ha fatto visita in sette paesi: l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Bulgaria. (segue) (Bus)