Brasile: agricoltura celebra ottima annata nel 2017 e punta a ripetere risultato nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ottimo raccolto di cereali dello scorso anno ha generato un Prodotto interno lordo (Pil) nel settore agricolo record, con un aumento del 13 per cento. La crescita dell'agricoltura e dell'allevamento del bestiame, che hanno aggiunto 299 miliardi di reais all’economia verde-oro nel 2017, ha aiutato il Brasile a uscire dalla sua situazione recessiva iniziata nel 2015, trainando l’intera economia brasiliana e portando ad un aumento del Pil dell’1 per cento. Lo riporta oggi il quotidiano brasiliano “Valor Economico”. Si tratta del tasso di crescita annuale più alto dal 1996, quando l’Istituto di statistica brasiliano (Ibge) ha iniziato la serie storica della contabilità nazionale trimestrale. Secondo diversi analisti, lo scenario agricolo è stato molto più favorevole rispetto agli altri settori l'anno scorso perché l'evoluzione delle colture è stata perfetta. Il clima è stato molto favorevole, la superficie coltivata è aumentata e nuove tecnologie messe in campo hanno aumentato la produzione a 241 milioni di tonnellate di granaglie. (segue) (Brb)