Usa: “Wsj”, la lenta risalita dell’Italia dalla recessione

- La crisi finanziaria globale e seguente crollo del debito nell’Eurozona hanno colpito duramente l’Italia. L’economia ha ricominciato, a crescere, ma alla vigilia del voto, il paese, riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”, rimane l’unico membro delle sette nazioni industrializzate la cui economia continua ad essere la meno sviluppata rispetto ai livelli pre-crisi. Grazie al sentiment ottimistico del mercati internazionali, il voto di domenica, diversamente da altre tornate, avrà effetti limitati sui rendimenti delle obbligazioni. Durante la crisi il paese ha risolto alcuni dei problemi che affliggono la sua economi, ma resta indietro rispetto a rivali come la Spagna. Restano importanti criticità a livello economico e sociale come l’alta percentuale di giovani fuori dal sistema scolastico, dall’occupazione o formazione è più che doppia rispetto alla Germani e più alta di ogni altro paese europeo. Il tasso di povertà è cresciuto durante la crisi, mentre si è abbassato o crollato nel resto d’Europa. La disoccupazione è diminuita a causa principalmente dell’aumento dei contratti a breve termine che pagano meno e non offrono il tempo pieno. La forte spesa pubblica sulle pensioni ha ridotto quella in altre aree, come l’istruzione. La storica divisione tra il nord del paese – tra le aree più ricche d’Europa – e il depresso sud è peggiorata durate la crisi. A livello nazionale, infine, solo un terzo degli italiani crede che starà meglio della generazione dei suoi genitori. (Res)