Kosovo: parlamento vota oggi ratifica accordo demarcazione confini con il Montenegro

- Il parlamento kosovaro è chiamato oggi a votare alle 10 l’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, dopo l’annuncio dell’accordo raggiunto fra diversi partiti politici della coalizione di governo, e non solo, di sabato scorso. Tuttavia, come riferisce il quotidiano “Zeri”, l’esito del voto resta incerto perché al momento i voti sicuri sono 78 rispetto agli 80 necessari. Tuttavia ieri il presidente del parlamento, Kadri Veseli, si è detto certo che oggi l’intesa verrà ratificata. Non sono mancate dai rappresentanti della comunità internazionale presenti in Kosovo, come oramai accade da mesi, le dichiarazioni che sostengono una rapida ratifica dell’accordo: l’ambasciatore statunitense Greg Delawie e la direttrice dell’ufficio dell’Unione europea in Kosovo Nataliya Apostolova, ieri hanno rinnovato i loro inviti. Proprio l’Ue è direttamente interessata alla questione: la ratifica dell’accordo, infatti, sbloccherebbe la procedura per la liberalizzazione dei visti d’ingresso nell’Ue per i cittadini kosovari. (Kop)