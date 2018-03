Serbia: presidente Vucic, su Kosovo giochiamo partita a scacchi senza dama e senza torre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia sta giocando sul Kosovo "una partita senza dama e senza torre": lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts". La Serbia, ha detto Vucic, in passato ha perso e "niente è dalla nostra parte". E' difficile, ha aggiunto, comprendere le osservazioni di coloro che "non si assumono responsabilità, ma aspettano solo che voi siate sconfitti". A proposito della sua visita in Germania e dell'incontro avuto ieri con il cancelliere Angela Merkel, Vucic ha osservato che la Germania ha riconosciuto il Kosovo, ma la Merkel non ha criticato la posizione del capo dello stato serbo sul tema. Vucic ha detto di ritenere che la Merkel abbia rispettato il coraggio di "trovare nuove visioni e soluzioni" che non rappresentino dei vecchi modelli. "Una posizione congelata – ha concluso Vucic – non ci ridarà né la dama, né la torre". (Seb)