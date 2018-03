Kosovo: fonti stampa, rinviato voto Parlamento su demarcazione confini con Montenegro

- I gruppi parlamentari dell'Assemblea di Pristina hanno raggiunto un accordo per rinviare la votazione per la ratifica dell'accordo sulla delimitazione dei confini tra il Kosovo e il Montenegro alla prossima settimana, per consentire ulteriore tempo di riflessione al movimento Vetevendosje e alla Lista serba. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Rtk", che cita fonti interna all'Assemblea di Pristina, secondo le quali tutti i gruppi parlamentari hanno concordato sulla necessità di rinviare il voto alla prossima settimana. Da quanto ricostruito da "Rtk", sembra che i deputati della Lista serba abbiano manifestato l'intenzione di votare oggi a favore dell'accordo, lasciando di fatto solo il movimento Vetevendosje su una posizione contraria alla ratifica. (segue) (Kop)