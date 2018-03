Speciale difesa: Nato, il Montenegro rafforzerà la propria partecipazione alla missione in Afghanistan

- Il Montenegro rafforzerà la propria partecipazione alla missione militare in Afghanistan. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Podgorica, Predrag Boskovic, all'emittente "Glas Amerike", versione balcanica della testata "Voice of America". Boskovic ha inoltre ribadito che il Montenegro, in qualità di paese membro della Nato, manderà un ufficiale nella base di Kfor a Pristina e un altro a Skopje. Rispondendo alla domanda su eventuali reazioni della Serbia alla presenza montenegrina in Kosovo, Boskovic ha detto che "il Montenegro segue i propri interessi ma comprende la politica della neutralità". (Mop)