Albania-Ue: premier Rama, importanti passi in avanti nel processo di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa vi è una “ampia comprensione” dei principali passi avanti compiuti dall'Albania nel processo di adesione all'Unione Europea. Lo ha detto oggi il primo ministro Edi Rama in Bulgaria, paese che detiene la presidenza di turno dell’Ue, durante una riunione dei capi di governo dei paesi dei Balcani occidentali con il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, l’Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn. I tre hanno concluso oggi un tour nei Balcani occidentali per promuovere la nuova strategia per l’allargamento presentata lo scorso 6 febbraio a Strasburgo. A partire dal 25 febbraio sino alla giornata di oggi, la compagine governativa europea ha fatto visita in sette paesi: l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Bulgaria. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa albanese “Ata”, Rama ha sottolineato il giudizio “positivo” sui progressi compiuti dall’ Albania che dovrebbe portare la Commissione europea a raccomandare l'adesione del paese all'Ue e, successivamente, a una risposta positiva da parte dei paesi membri. “Dobbiamo percorrere l’ultimo chilometro, perché è così che funziona il processo. Tuttavia è chiaro che esiste un'ampia comprensione degli importanti passi in avanti che l'Albania ha intrapreso", ha dichiarato Rama. (Alt)