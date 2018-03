Kosovo-Ue: Juncker, Mogherini e Hahn attesi oggi a Pristina

- Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini, e il commissario all’Allargamento Johannes Hahn sono attesi oggi in Kosovo. La delegazione di Bruxelles, che da domenica ha iniziato un tour in sei paesi dei Balcani, incontrerà il presidente Hashim Thaci, il presidente del parlamento Kadri Veseli e il premier Ramush Haradinaj. Juncker, Mogherini e Hahn avranno anche una riunione con rappresentanti della società civile, imprenditori e di altre categorie sociali. (Kop)