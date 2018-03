Speciale difesa: il generale Farina nuovo capo di Stato maggiore dell'Esercito

- Ieri mattina nella caserma "Rossetti", all'interno del comprensorio militare "Cecchignola", si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di capo di Stato maggiore dell'Esercito tra il generale di corpo d'armata Danilo Errico e il parigrado Salvatore Farina. La cerimonia, riferisce un comunicato, è stata preceduta dall'omaggio alla tomba del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria, segno di deferente ricordo dei caduti di tutte le guerre. Il passaggio della bandiera di guerra dell'Esercito tra il generale Errico e il Generale Farina ha sancito ufficialmente l'avvicendamento del capo di Stato maggiore dell'Esercito alla presenza del presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, del ministro della Difesa, Roberta Pinotti, del sottosegretario di Stato alla Difesa, Domenico Rossi, e del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, unitamente a numerose autorità militari civili e religiose. Dopo aver ringraziato tutti i convenuti, il generale Errico, al termine di una carriera lunga 44 anni, ha rivolto il proprio pensiero a tutto il personale dell'Esercito, attualmente impiegato in attività di addestramento, approntamento e operazioni in Italia e all'estero.Inoltre ha aggiunto Errico: "in questi ultimi 3 anni, avete sempre lavorato con silente dedizione e alacre generosità, avulsi da strumentali protagonismi o da sterili vittimismi, spesso lontano dalle ovattate luci mediatiche della ribalta, proiettando sul campo – "oltre l'ostacolo" – le migliori energie – fisiche, morali e intellettuali – così come è uso e tradizione di questa organizzazione che ha sempre costituito un saldo punto di riferimento sia per i cittadini sia per le autorità costituite nei momenti di difficoltà delle popolazioni e della Nazione". Durante il suo intervento, il ministro Pinotti ha dichiarato che l'Esercito si è dimostrato, ancora una volta, insostituibile sia in patria sia all'estero. Sul territorio nazionale, che si trattasse di affiancare le Forze dell'ordine per garantire la sicurezza, o di soccorrere la popolazione colpita da calamità grandi o piccole, l'Esercito c'è sempre stato, così come all'estero ha saputo assumere nuovi impegni, senza per questo lasciare incompiuto uno sforzo che, negli anni passati, ci aveva visto sostenere così tanti sacrifici.Il generale Claudio Graziano, durante il suo discorso, ha affermato che in un periodo di grande trasformazione per le Forze armate, c'è di nuovo l'esigenza dei nostri militari per aumentare la percezione di sicurezza nel territorio nazionale. In ambito interforze la nostra prima risorsa è proprio l'Esercito, Forza armata che impiega lo sforzo maggiore, con circa 4 mila donne e uomini nel mondo, e soprattutto a loro va il nostro plauso. Il generale Farina, proveniente dal Nato Jfc (Joint Force Command) di Brunssum, del quale è stato il primo comandante italiano, dopo aver ringraziato il generale Errico "per la sua sapiente opera alla guida dell'Esercito" e tutti i comandanti che lo hanno preceduto alla guida della Forza armata, ha rivolto un pensiero a tutti gli uomini e le donne dell' Esercito dichiarando " è innegabile che il merito è soprattutto vostro che ogni giorno operate con professionalità e abnegazione al servizio del Paese. Dedicherò ogni minuto del mio mandato per essere al vostro servizio. Sarò sempre tra voi, idealmente e sul campo, in operazioni e in addestramento, negli istituti di formazione o in guarnigione."L'Esercito conta oggi circa di 4 mila militari schierati in 15 diversi paesi come, Iraq, Libano, Afghanistan, Kosovo, Libia, Somalia e Mali con compiti che vanno dalla cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di stabilizzazione e ricostruzione, sino all'addestramento delle forze di sicurezza locali, vale a dire quella gamma di attività nota come Security force assistance (Sfa). Piu di 7 mila sono invece i soldati impegnati in Italia nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", in concorso alle Forze dell'ordine per il presidio del territorio e la vigilanza, inoltre l'operazione assume particolare rilievo in Campania, agendo in risposta all'emergenza "Terra dei fuochi" e nell'Italia centrale nelle zone colpite dal sisma del 2016 dove sono presenti le unità specialistiche dell'Esercito impiegate in numerose attività a sostegno della popolazione e dei comuni dei crateri sismici. (Com)