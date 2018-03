Kosovo-Serbia: portavoce Ue Kocijancic, dialogo a livello tecnico prosegue a Bruxelles

- I rappresentanti di Pristina e Belgrado stanno continuando a condurre un "dialogo tecnico" a Bruxelles. Lo ha confermato il portavoce Ue Maja Kocijancic, rispetto agli incontri di ieri nella capitale belga tra le due parti per dirimere la questione della sovranità del Kosovo, che proseguiranno nella giornata di oggi. Kocijancic ha sottolineato come le due parti abbiano discusso dell'attuazione dell'accordo sulla libera circolazione tra i due paesi, la giustizia e la gestione integrata delle frontiere. Come riferito da Kocijancic, gli incontri di oggi saranno focalizzati sull'accordo di Associazione delle municipalità serbe del Kosovo, di questioni energetiche e il ponte di Mitrovica. "L'incontro ha avuto luogo in un atmosfera cordiale e costruttiva. Entrambe le parti hanno confermato la loro disponibilità a far ripartire le discussioni su argomenti differenti che saranno affrontati oggi", ha spiegato Kocijancic citata dai media kosovari. (Kop)