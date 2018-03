Albania: accordo con Bers per promuovere attività creditizia nella moneta locale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sejko ha più volte ribadito che l'obiettivo non sarebbe quello di eliminare l'uso dell'euro. "Si tratta di un processo utile e vantaggioso a lungo termine, sia per migliorare l'efficacia delle politiche economiche e finanziarie che per ridurre i rischi sulla stabilita' finanziaria", ha dichiarato il governatore, spiegando che "i nostri studi e le nostre analisi dimostrano che l'utilizzo delle valute straniere nell'attività interna economica e finanziaria è ad un livello relativamente alto. Il fenomeno è legato sia al diffuso utilizzo delle valute nelle transazioni commerciali che quale uno strumento di risparmi, nella forma dei depositi bancari ma anche come mezzo di finanziamento, in caso di crediti in valuta". Le rimesse dagli immigrati, che in gran parte vivono in Europa, gli stretti rapporti commerciali ed economici con i paesi dell'Unione europea, ma anche con i vicini come il Montenegro e il Kosovo che fanno uso dell'euro, hanno fatto in modo che la moneta unica abbia un'ampia diffusione anche se gradualmente ridotta. (segue) (Alt)