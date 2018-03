Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, scambio di territori non è soluzione ma ritorno a "tragedia"

- Lo scambio di territori tra Kosovo e Serbia aggraverebbe la situazione tra i due paesi, facendo fare un passo indietro all'epoca delle tragedie nei Balcani. Lo ha detto il primo ministro del Kosovo Ramush Haradinaj, in un'intervista alla "Bbc" commentando l'idea di uno scambio di territori tra Kosovo e Serbia. Haradinaj si è detto "completamente contro" nel cedere porzioni id territorio alla Serbia, ricordando che lo scambio di territorio è stata la ragione principale per "guerre sanguinose" nei Balcani. "Sono completamente contro il cambiamento dei confini, mescolando i territori perché è per questo che accadono le tragedie", ha spiegato Haradinaj come riportato dai media kosovari. Il primo ministro kosovaro si è detto "fiducioso" che la pace con la Serbia può essere fatta non negoziando lo scambio di territori ma a livello politico. "Sono interessato a sedermi al tavolo stesso con il presidente serbo Aleksandar Vucic e finire ciò che ha bisogno di essere finito tra Kosovo e Serbia, e questo è il riconoscimento del nostro paese", ha aggiunto Haradinaj. (Kop)