Difesa: il generale Farina nuovo capo di Stato maggiore dell'Esercito (4)

- L'Esercito conta oggi circa di 4 mila militari schierati in 15 diversi paesi come, Iraq, Libano, Afghanistan, Kosovo, Libia, Somalia e Mali con compiti che vanno dalla cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di stabilizzazione e ricostruzione, sino all'addestramento delle forze di sicurezza locali, vale a dire quella gamma di attività nota come Security force assistance (Sfa). Piu di 7 mila sono invece i soldati impegnati in Italia nell'ambito dell'Operazione "Strade Sicure", in concorso alle Forze dell'ordine per il presidio del territorio e la vigilanza, inoltre l'operazione assume particolare rilievo in Campania, agendo in risposta all'emergenza "Terra dei fuochi" e nell'Italia centrale nelle zone colpite dal sisma del 2016 dove sono presenti le unità specialistiche dell'Esercito impiegate in numerose attività a sostegno della popolazione e dei comuni dei crateri sismici. (Com)