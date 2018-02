Kosovo: possibile rinvio voto del Parlamento su accordo per demarcazione confini con Montenegro

- Il voto di ratifica del parlamento di Pristina sull'accordo di demarcazione dei confini con il Montenegro potrebbe essere rinviato. Lo ha detto il premier kosovaro, Ramush Haradinaj, durante la pausa dei lavori odierni della sessione parlamentare a Pristina. Secondo Haradinaj una delegazione di parlamentari si trova attualmente a Podgorica, in Montenegro, e ciò potrebbe ritardare il processo del voto. Il primo ministro non si è inoltre esposto sulla questione dei due voti mancanti necessari per garantire la maggioranza. “Non sappiamo se ci sono due o più voti ma stiamo lavorando per unificare la nostra decisione”, ha detto Haradinaj, secondo cui la posizione della Lista serba – uno dei partiti il cui voto resta incerto – non è ancora stata definita. “Stiamo discutendo con loro, ma non hanno ancora assunto una posizione definita su come voteranno”, ha aggiunto il premier kosovaro, citato dall'emittente radiofonica "Rtk". L’accordo raggiunto sabato scorso dalla maggior parte dei partiti kosovari, secondo quanto riferito, garantirebbe al momento solo 78 degli 80 voti necessari per ottenere la ratifica dell’accordo. (Kop)