Kosovo: presidente Thaci, oggi parlamento ratificherà accordo demarcazione confini con Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha espresso la sua convinzione che oggi il parlamento di Pristina voterà la ratifica dell’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. L’assemblea legislativa, ha detto il capo dello Stato, oggi prenderà la decisione giusta e voterà a favore della liberalizzazione dei visti e non per il continuo isolamento del paese. "Il Kosovo sta cambiando, è su una positiva strada europea”, ha detto Thaci secondo cui il Paese oggi si onorerà di ospitare il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e il commissario all’Allargamento Johannes Hahn. “È una coincidenza, ma è una buona coincidenza”, ha proseguito il presidente, secondo cui “oggi l'Assemblea del Kosovo prenderà la decisione giusta, la decisione che l'Unione europea e il mondo si aspettano da noi e voterà per il proseguimento dell'integrazione del Kosovo sia nell'Unione europea che nella Nato", ha affermato Thaci. (Kop)