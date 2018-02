Kosovo: vicepremier Pacolli, abbiamo i voti per ratifica accordo demarcazione confini con Montenegro

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli si è detto certo che ci sono i voti in parlamento per ratificare l’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Durante la pausa della sessione parlamentare iniziata questa mattina alle 10, Pacolli ha incontrato i rappresentanti del gruppo parlamentare del Movimento Vetevendosje. Secondo il vicepremier, citato dal portale di informazione “Gazeta Express”, tuttavia non si sarebbe discusso di una loro possibilità di modificare il loro voto contrario alla demarcazione, ma piuttosto sulle cause della loro posizione. Pacolli ha tuttavia espresso ottimismo affermando che i “voti per ottenere la ratifica della demarcazione ci sono”, pur non specificando da quali gruppi dovrebbero arrivare i voti necessari: la ratifica “sarà votata dall'Assemblea che sbloccherà la situazione" di stallo. Al momento Vetevendosje e Lista serba sono i due partiti che si oppongono alla ratifica. L’accordo raggiunto sabato scorso dalla maggior parte delle forze politiche kosovare garantirebbe, secondo i media kosovari, al momento solo 78 degli 80 voti necessari per ottenere la ratifica dell’accordo.(Kop)