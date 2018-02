Croazia: crescita Pil segna un rallentamento nell'ultimo trimestre del 2017

- L'economia croata è cresciuta nell'ultimo trimestre del 2017 del due per cento. Lo rileva oggi l'emittente "N1" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Dzs) di Zagabria, secondo cui si è trattato di un aumento inferiore a quello rilevato nel terzo trimestre, quando il Pil de paese è salito del 3,3 per cento. L'incremento del Pil negli ultimi tre mesi del 2017 è stato inoltre inferiore alle stime. Il terzo trimestre del 2017 è a ogni modo il 14mo trimestre consecutivo in cui l'economia croata ha registrato un movimento positivo. (Zac)