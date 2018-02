Kosovo: fonti stampa, primi capi d'accusa Tribunale speciale Uck entro fine marzo

- I primi capi d'accusa da parte del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) sono attesi entro la fine di marzo. Fonti citate dal portale d'informazione "Gazeta Express" indicano questa scadenza temporale come l'obiettivo posto dal procuratore capo David Schwendiman, in coincidenza con la fine del suo mandato. La stessa fonte afferma inoltre che a Schwendiman sarebbe stato richiesto di formalizzare almeno un capo d'accusa prima di concludere il suo incarico, ma i primi arresti non dovrebbero in ogni caso coinvolgere figure chiave del panorama politico del Kosovo.(Kop)