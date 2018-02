Serbia: presidente Commissione Ue, 2025 come data ingresso è "più incoraggiamento che promessa"

- L'indicazione contenuta nella Strategia per l'allargamento dell'Ue su un ingresso di alcuni paesi nel 2025 "è più un incoraggiamento che una promessa": lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che da ieri sera si trova a Belgrado con il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn. Juncker, in una conferenza stampa tenuta ieri con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha aggiunto che la data d'ingresso della Serbia nell'Ue, prevista appunto nel 2025 secondo la Strategia, non dipende tanto dall'Unione quanto dalla Serbia stessa. Fra le maggiori sfide Juncker ha ricordato la riforma della giustizia e lo stato di diritto. E' inoltre necessario, ha detto ancora Juncker, il raggiungimento di un accordo giuridicamente vincolante con Pristina per la normalizzazione dei rapporti. (segue) (Seb)