Kosovo: direttore rappresentanza Ue a Pristina, parlamento approvi accordo di demarcazione confini con Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della rappresentanza dell'Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, ha incontrato oggi il presidente dell'Assemblea di Pristina Kadri Veseli e nell'occasione ha rivolto un appello ai membri del parlamento kosovaro per votare domani a favore dell'accordo di ratifica dei confini tra Montenegro. Apostolova ha dichiarato che due passi importanti sono stati intrapresi recentemente per quanto riguarda il processo di demarcazione dei confini: la dichiarazione congiunta dei presidenti del Kosovo e del Montenegro e l'accordo tra la maggior parte delle parti per sostenere la delimitazione dei confini. "Siamo vicini alla risoluzione di questo problema e credo quindi che la ratifica della demarcazione all'Assemblea dovrebbe essere fatta domani. Il Kosovo deve ancora continuare a lottare contro la corruzione, gli sforzi sono necessari, ma la ratifica ci avvicina alla liberalizzazione dei visti", ha aggiunto Apostolova come riportato dai media kosovari. Da parte sua, Veseli ha affermato che il Kosovo è pienamente impegnato nel processo di integrazione nell'Ue e non perderà l'opportunità di ottenere la liberalizzazione dei visti. "Il Kosovo e i suoi cittadini si aspettano buone notizie e domani porteremo queste buone notizie, spero lavorando insieme", ha concluso Veseli dopo la riunione.(Kop)