Kosovo: intesa partiti politici su ratifica accordo confini con il Montenegro, voto previsto il 28 febbraio (2)

- Proprio il voto della Lista Serba diventa decisivo: alla coalizione di governo, infatti, mancherebbero solo i loro voti per ottenere gli 80 necessari alla ratifica dell’accordo. Nel suo post Veseli ha ringraziato il premier Haradinaj, la leadership dell’Ldk, l’Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e il ministro Pacolli per la loro prontezza a trovare un'intesa. Dopo il post di Veseli anche l’Ldk ha diramato un comunicato secondo cui vengono accolte positivamente la prontezza di Haradinaj ad accettare le condizioni proposte per arrivare a una ratifica dell’accordo in parlamento. Nella nota dell’Ldk si chiede anche ai parlamentari di Vetevendosje di votare la ratifica, indicata come un obiettivo nell’interesse di tutti i cittadini del Kosovo. Pacolli, interpellato da “Gazeta Express”, ha confermato il suo ottimismo sul fatto che il parlamento ratificherà finalmente l’accordo il 28 febbraio. L'obiettivo comune dei partiti kosovari era proprio ottenere la ratifica dell'accordo prima dell'arrivo a Pristina del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, previsto per il 28 febbraio. (Kop)