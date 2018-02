Fyrom-Ue: parte oggi da Skopje il tour di Juncker, Mogherini e Hahn nella regione dei Balcani

- Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini e il commissario all’Allargamento Johannes Hahn iniziano oggi da Skopje, nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), un tour che li porterà in vari paesi della regione. Obiettivo della visita è promuovere la nuova strategia per l’allargamento presentata lo scorso 6 febbraio a Strasburgo. A Skopje i rappresentanti europei incontreranno il premier Zoran Zaev e, successivamente, ci sarà una riunione con l’intero consiglio dei ministri. La visita si concluderà con una conferenza stampa congiunta con Juncker e Zaev. La sera dello stesso giorno Juncker si sposterà in Albania. Il 26 febbraio pomeriggio il presidente della Commissione Ue sarà in Serbia, mentre il 27 febbraio sarà in Montenegro e in Bosnia-Erzegovina, il 28 febbraio in Kosovo. L'ultima tappa (primo marzo) sarà la Bulgaria. A Sofia, Juncker prenderà parte a un pranzo ospitato dal primo ministro, Bojko Borisov, insieme ai leader dei sei paesi dei Balcani occidentali. (segue) (Mas)