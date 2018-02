Balcani: domani a Londra terza edizione del Western Balkans Investment Summit

- Il premier bulgaro Bojko Borisov aprirà domani la terza edizione del Western Balkans Investment Summit organizzato a Londra dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). All’evento, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Bta”, parteciperanno rappresentanti di sei paesi dei Balcani occidentali: il premier albanese Edi Rama; il bosniaco Denis Zvizdic; il macedone Zoran Zaev; il capo del governo montenegrino Dusko Markovic; e la premier serba Ana Brnabic. Dovrebbe essere presente anche il premier kosovaro Ramus Haradinaj, anche se le notizie provenienti oggi da Pristina suggeriscono la presenza solo del vicepremier Dalibor Jevtic. La riunione mira a riunire i leader regionali e potenziali investitori globali e avviare un dibattito per attirare un maggiore sostegno ai settori pubblico, privato e finanziario per favorire la costruzione di progetti infrastrutturali nei Balcani occidentali.(Bus)