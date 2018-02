Kosovo: ministro Esteri Pacolli, ratifica accordo confini con Montenegro per "nuova pagina" nei rapporti internazionali

- La ratifica dell'accordo sui confini tra Kosovo e Montenegro aprirà le porte alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, come riportato dall'emittente "Klan Kosova". Secondo Pacolli, "per la metà di marzo" sarà possibile superare le attuali divisioni nel parlamento di Pristina e procedere con la ratifica dell'accordo sui confini con Podgorica. "Vedo la seconda settimana di marzo, come una settimana decisiva per la questione", ha affermato il ministri, invitando il movimento Vetevendosje a modificare la sua posizione contraria, in modo da aprire una "nuova pagina" nei rapporti internazionali del Kosovo. (Kop)