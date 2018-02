Kosovo-Serbia: oggi prevista ripresa dialogo mediato da Ue a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba nel Kosovo, la cooperazione in materia di energia, e la situazione lungo il ponte di Mitrovica. Questi, secondo quanto confermato dall'emittente "Rtk" i temi al centro della riunione odierna del dialogo tra Kosovo e Serbia, che sancisce la ripresa dei negoziati tra i due paesi mediati dall'Ue a Bruxelles il prossimo 26 febbraio. "E' necessario individuare un chiaro programma di scadenze temporali per il dialogo tra Kosovo e Serbia e questo processo dovrebbe concludersi con un reciproco riconoscimento dei due paesi", ha detto nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj. "Il Kosovo e i suoi cittadini saranno per sempre grati agli Stati Uniti ed al popolo americano per il sostegno offerto ai kosovari in tutti i periodi", ha aggiunto Haradinaj, il quale ha precisato che il Kosovo può rappresentare un "modello di buon vicinato e dialogo" con tutti i paesi dei Balcani, Serbia inclusa.(Kop)