Infrastrutture: premier bulgaro Borisov, servono scadenze su progetti nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I trasporti e l’interconnessione digitale è essenziale per lo sviluppo dei Balcani, per questo motivo servono scadenze precise per la realizzazione delle infrastrutture. Lo ha detto il primo ministro bulgaro Bojko Borisov, parlando oggi a Londra al Forum per gli investimenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). ''E tempo di parlare con i numeri e le scadenze per i corridoi di trasporto. L'ammontare totale degli investimenti infrastrutturali nei Balcani costerà 30 miliardi di euro”, ha detto Borisov sottolineando che “a livello politico, abbiamo già successo. Kosovo e Serbia hanno riunioni. Sappiamo tutti che se la regione vuole prosperare, dobbiamo migliorare le nostre infrastrutture e attirare investimenti", ha proseguito il primo ministro bulgaro, ripreso dall'agenzia di stampa "Sofia News Agency". (segue) (Bus)