Balcani: premier kosovaro Haradinaj, infrastrutture chiave per sviluppo regionale

- Per il Kosovo è molto importante completare i progetti volti a rafforzare le connessioni e le infrastrutture. Questo il messaggio del premier kosovaro Ramush Haradinaj, nel suo intervento oggi a Londra nell'ambito del summit organizzato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sugli investimenti nei Balcani occidentali. "Le autostrade sono quasi completate e ci collegheranno agli altri paesi della regione", ha affermato Haradinaj elogiando anche il lavoro fatto per completare le infrastrutture verso la Serbia, per quella che è stata definita dalla premier serba Ana Brnabic "l'Autostrada della Pace", e verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). "Dall'altra parte non abbiamo ancora connessioni con i nostri vicini: il Montenegro", ha dichiarato Haradinaj citato dall'emittente "Rtk". (segue) (Kop)