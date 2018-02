Balcani: premier kosovaro Haradinaj, infrastrutture chiave per sviluppo regionale (2)

- Anche l'energia è stato un tema centrale dell'intervento del premier kosovaro oggi a Londra. Haradinaj ha evidenziato che, se al Kosovo al momento non è connesso alle reti per le forniture di gas naturale, questa situazione può essere interrotta unendosi al gasdotto Transadriatico (Tap), l'infrastruttura energetica che rifornirà l'Europa con il gas dai giacimenti del Mar Caspio. Secondo quanto affermato dal premier kosovaro, 30 progetti per un valore complessivo di circa 600 milioni di euro sono stati presentati oggi a Londra per potenziali investimenti nel paese balcanico. (Kop)