Speciale energia: Kosovo, premier Haradinaj annuncia progetti per 500 milioni di euro al forum sugli investimenti di Londra

- Il Kosovo si presenta al summit di oggi a Londra sugli investimenti nei Balcani occidentali con 40 progetti per un valore complessivo di 500 milioni di euro. Lo ha annunciato il premier kosovaro, Ramush Haradinaj, tramite un posto pubblicato suo profilo Facebook ufficiale al suo arrivo al Londra per il summit organizzato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Secondo quanto si apprende dal profilo Twitter degli organizzatori del summit, anche l'energia è stato un tema centrale dell'intervento del premier kosovaro oggi a Londra. Haradinaj ha evidenziato che, se al Kosovo al momento non è connesso alle reti per le forniture di gas naturale, questa situazione può essere interrotta unendosi al gasdotto Transadriatico (Tap), l'infrastruttura energetica che rifornirà l'Europa con il gas dai giacimenti del Mar Caspio. (Kop)