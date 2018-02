I fatti del giorno - Balcani

- Balcani: lanciata ufficialmente a Londra nuova piattaforma online per investimenti esteri - Nell'ambito del summit sugli investimenti nei Balcani occidentali di oggi a Londra è stata lanciata ufficialmente una nuova piattaforma elettronica allo scopo di facilitare l'accesso ai mercati e le possibilità per gli investitori esteri nella regione. Secondo quanto spiega l'agenzia di stampa "Mia", si tratta di una piattaforma online che offrirà ai potenziali investitori stranieri un accesso costante alle opportunità di investimento nei Balcani occidentali. Lo strumento è stato prodotto in coordinamento con le Camere di commercio dei sei paesi dei Balcani occidentali: Albania, Bosnia Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro e Serbia. "Questa piattaforma ha la potenzialità per diventare uno strumento indispensabile per gli investitori stranieri", ha commentato il presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Suma Chakrabati. Tutti i sei primi ministri dei paesi coinvolti hanno preso parte oggi a Londra al lancio ufficiale della nuova piattaforma. (segue) (Res)