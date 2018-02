Infrastrutture: ministro serbo Mihajlovic, entro il 2018 gara per costruzione autostrada tra Serbia e Kosovo

- Entro la fine del 2018 potrebbe essere lanciata la gara d'appalto per scegliere una società a cui affidare i lavori di costruzione dell'autostrada per collegare la Serbia con il Kosovo. Lo ha annunciato oggi il ministro dei Trasporti di Belgrado, Zorana Mihajlovic, secondo quanto riferisce il portale d'informazione kosovaro "Gazeta Express" citando le dichiarazioni dell'esponente del governo serbo all'emittente "Rts". Come spiegato dal ministro Mihajlovic, il governo di Belgrado ha completato tutta la documentazione necessaria e i lavori per quella che sarà chiamata "l'Autostrada della Pace" saranno avviati con un costo stimato di 200 milioni di euro. "Abbiamo stanziato 200 milioni di euro dal bilancio per la costruzione di un'autostrada per connettere la città di Nis (nella Serbia meridionale) con Pristina attraverso Merdare", ha dichiarato. Il tratto di 77 chilometri tra Nis e Merdare (al confine tra Serbia e Kosovo) è parte di un'estensione dell'infrastruttura stradale per collegare le città con la capitale albanese Tirana e da lì fino al porto di Durazzo.(Kop)