Speciale infrastrutture: Balcani, per premier kosovaro Haradinaj grandi opere fondamentali per sviluppo regionale

- Per il Kosovo è molto importante completare i progetti volti a rafforzare le connessioni e le infrastrutture. Questo il messaggio del premier kosovaro Ramush Haradinaj, nel suo intervento oggi a Londra nell'ambito del summit organizzato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) sugli investimenti nei Balcani occidentali. "Le autostrade sono quasi completate e ci collegheranno agli altri paesi della regione", ha affermato Haradinaj elogiando anche il lavoro fatto per completare le infrastrutture verso la Serbia, per quella che è stata definita dalla premier serba Ana Brnabic "l'Autostrada della Pace", e verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). "Dall'altra parte non abbiamo ancora connessioni con i nostri vicini: il Montenegro", ha dichiarato Haradinaj citato dall'emittente "Rtk".Anche l'energia è stato un tema centrale dell'intervento del premier kosovaro oggi a Londra. Haradinaj ha evidenziato che, se al Kosovo al momento non è connesso alle reti per le forniture di gas naturale, questa situazione può essere interrotta unendosi al gasdotto Transadriatico (Tap), l'infrastruttura energetica che rifornirà l'Europa con il gas dai giacimenti del Mar Caspio. Secondo quanto affermato dal premier kosovaro, 30 progetti per un valore complessivo di circa 600 milioni di euro sono stati presentati oggi a Londra per potenziali investimenti nel paese balcanico. (Kop)