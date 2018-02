Kosovo: accordo demarcazione confini con Montenegro, necessario voto Lista serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Kosovo non sarà in grado di ratificare l’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro senza i voti dei deputati della Lista serba. Lo riferisce il quotidiano “Zeri”, spiegando che i partiti di governo Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Iniziativa socialdemocratica (Nisma), insieme alla Lega democratica del Kosovo (Ldk), hanno un totale di 75 parlamentari a sostenere l’accordo, ma sono necessari 80 voti per ottenere l’approvazione dell’accordo. Il rappresentante del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Nait Hasani ha già annunciato che voterà negativamente, mentre altri deputati dell’Aak e di Nisma hanno affermato di non aver ancora preso una decisione definitiva in merito. L’analista politico Imer Mushkolaj ha spiegato al quotidiano che la ratifica dell’accordo ora dipende dalle indicazioni provenienti da Belgrado, dal momento che i partiti del Kosovo avranno bisogno dei voti della Lista serba, il cui sostegno “avrà un costo”. (segue) (Kop)