Kosovo: accordo demarcazione confini con Montenegro, necessario voto Lista serba (3)

- Il presidente Thaci, durante una conferenza stampa Pristina, ha confermato il raggiungimento di un accordo con la sua controparte montenegrina. Thaci ha detto che la dichiarazione congiunta chiuderà il capitolo della demarcazione e ha invitato il primo ministro Ramush Haradinaj a "rivelare i dettagli del nuovo accordo". Subito dopo il discorso di Thaci, il premier Haradinaj ha saluto con favore, in un post su Facebook, la firma della dichiarazione congiunta tra i due presidenti. Haradinaj ha detto che il nuovo accordo in formato di un allegato all'accordo esistente "è uno strumento giuridico internazionale vincolante" che, come ha affermato, "risolverà definitivamente ogni ambiguità e divisione all'interno della società kosovara". Secondo il vicepremier di Pristina, Enver Hoxhaj, tale dichiarazione congiunta "apre le porte alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue". "La festa per l'indipendenza assume un altro significato oggi", ha affermato il vicepremier aggiungendo che le nuove prospettive per sbloccare la questione della demarcazione dei confini "riaprono la strada al riconoscimento di un diritto negato a tutti i cittadini del paese da ormai tre anni" e alla possibilità per i kosovari "di muoversi senza visto in Europa già quest'anno". (Kop)