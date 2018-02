Serbia: presidente Vucic, durante visita in Croazia ho difeso interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita in Croazia il presidente serbo Aleksandar Vucic ha protetto gli interessi di Belgrado. È quanto affermato dallo stesso Vucic, ospite oggi dell’emittente televisiva “Pink Tv”, confermando di avere percepito la crescente paura dei cittadini serbi residenti in Croazia, così come di quelli che vivono in Kosovo. "Sono stato il primo che ha avuto il coraggio di dire loro in faccia, in modo chiaro e senza ambiguità che noi vediamo diversamente ‘l’Operazione Tempesta’, che in Croazia viene celebrata mentre in Serbia è una giornata di cordoglio”, ha detto Vucic che ha poi parlato dei prossimi incontri con i leader dell’Unione europea. Domani, infatti, arriverà a Belgrado il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, la cui visita è importante perché arriva dopo l'adozione della strategia per i Balcani occidentali. (Seb)