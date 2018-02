Serbia: presidente Vucic riceve oggi presidente Commissione Ue e commissario Allargamento (2)

- In serata Juncker si è spostato in Albania, mentre oggi pomeriggio è atteso in Serbia. Domani Juncker partirà dalla Serbia per il Montenegro e successivamente per la Bosnia Erzegovina. Il 28 febbraio l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, raggiungerà Juncker e Hahn a Sarajevo e con loro partirà alla volta del Kosovo. L'ultima tappa (primo marzo) sarà per i tre rappresentanti europei la Bulgaria, che detiene la presidenza Ue di turno. A Sofia Juncker, Mogherini e Hahn incontreranno i leader dei sei paesi dei Balcani occidentali. (Seb)