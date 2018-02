Speciale infrastrutture: premier bulgaro Borisov, servono scadenze su progetti nei Balcani

- I trasporti e l’interconnessione digitale è essenziale per lo sviluppo dei Balcani, per questo motivo servono scadenze precise per la realizzazione delle infrastrutture. Lo ha detto il primo ministro bulgaro Bojko Borisov, parlando oggi a Londra al Forum per gli investimenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). ''E tempo di parlare con i numeri e le scadenze per i corridoi di trasporto. L'ammontare totale degli investimenti infrastrutturali nei Balcani costerà 30 miliardi di euro”, ha detto Borisov sottolineando che “a livello politico, abbiamo già successo. Kosovo e Serbia hanno riunioni. Sappiamo tutti che se la regione vuole prosperare, dobbiamo migliorare le nostre infrastrutture e attirare investimenti", ha proseguito il primo ministro bulgaro, ripreso dall'agenzia di stampa "Sofia News Agency".Borisov ha presentato i corridoi 8, 4 e 10 e ha aggiunto che ciascuno dei primi ministri balcanici presenterà la sua visione dei corridoi infrastrutturali il prossimo primo marzo a Sofia in una riunione cui parteciperà il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker. "Il corridoio 8 è un corridoio estremamente importante che collega l'Asia con l'Adriatico", ha aggiunto Borisov rimarcando che l'infrastruttura digitale costerebbe 5 miliardi di euro. "Se non abbiamo internet veloce, gli investitori non parleranno nemmeno con noi", ha spiegato Borisov ricordando che il costo totale dell'investimento in questi progetti - per i corridoi - sarà di 30 miliardi di euro.Si svolge oggi a Londra il summit sugli investimenti dei paesi dei Balcani occidentali. I paesi della regione sono rappresentati a livello di capi del governo: tra i premier presenti oggi a Londra quelli di Bulgaria ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Bojko Borisov e Zoran Zaev; mentre molti altri Stati saranno rappresentanti dai vicepremier. Come riferisce l'agenzia di stampa "Mia" alla riunione partecipano anche il presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Suma Chakrabati e il sottosegretario di Stato britannico per la Cultura e per gli affari digitali, Matt Hancock. Tre le sessioni in cui viene articolato il programma di lavoro: sistema dei trasporti regionale, modello energetico regionale sostenibile e l'agenda legata alla "soft connectivity" per i Balcani occidentali. (Bus)