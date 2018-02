Cile: ministro Esteri, il Venezuela "non è una democrazia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela "non è una democrazia" e Caracas ha rovinato fatto fallire le trattative tra governo e opposizioni a un passo dalla chiusura. Lo ha detto il ministro degli Esteri cileno Heraldo Munoz in un'intervista concessa al quotidiano "El Mercurio". "credo sia inutile cercare di dire se un paese è una dittatura o meno. La cosa concreta è che il Venezuela non è una democrazia", ha detto il titolare della diplomazia cilena. Munoz ha ricostruito parte delle trattative sostenute a Santo Domingo per trovare un accordo utile alla fine della crisi nel paese, tavolo cui il Cile - assieme al Messico - era invitato come accompagnatore dalle opposizioni. "Ci sono stati momenti in cui ho creduto che sarebbe stato possibile un accordo. C'erano consiglieri dell'opposizione che avevano seguito tutti i negoziati e sono arrivati a dirmi che effettivamente, a un certo punto, prima di Natale le trattative erano serie", ha spiegato. (segue) (Abu)