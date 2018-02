Cile: ministro Esteri, il Venezuela "non è una democrazia" (3)

- Il dialogo tra le parti è stato sospeso "a tempo indeterminato" lo scorso 8 febbraio. "Purtroppo questa volta non siamo riusciti a trovare un accordo, ma abbiamo la speranza che le parti possano incontrarsi a Caracas", aveva detto il presidente dominicano Danilo Medina, mediatore della nuova tornata negoziale assieme all'ex presidente del governo spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero. L'ennesimo appuntamento di una tornata negoziale a singhiozzo era stato convocato per esaminare un documento redatto dai mediatori, ma le parti non hanno trovato una sintesi sui temi più delicati a partire dall'organizzazione del voto per le presidenziali. Il governo "deve togliersi la paura di perdere il potere, e andare a un processo democratico", e non lavorare "per farsi un vestito a misura", ha detto il capo delegazione delle opposizioni Julio Borges. Il presidente Nicolas Maduro ha da parte sua "firmato" l'accordo impegnandosi a rispettare i punti concordati con le opposizioni indipendentemente dal suggello finale. (Abu)