Argentina: familiari equipaggio "Ara San Juan", colletta per recupero del sottomarino

- I familiari dell'equipaggio dell'Ara San Juan, il sottomarino scomparso al largo delle acque della Patagonia con 44 persone a bordo, hanno aperto una colletta per dare il via a una nuova ricerca del relitto. La petizione gira sui social network tramite un messaggio che riporta anche il numero di conto corrente cui devolvere i fondi. L'obiettivo, spiegano i familiari, è quello di poter disporre di mezzi con "tecnologia di punta". "Cerchiamo la verità e tu puoi aiutarci. Stiamo raccogliendo fondi per contrattare un'imbarcazione con tecnologia di punta", si legge nel testo. Secondo uno dei promotori l'idea era da tempo nella testa dei familiari e si è concretizzata quando il governo argentino ha reso nota l'intenzione di non dare corso alla gara per chiamare imprese internazionali a eseguire lavori di riscatto. Il tetto fissato equivale a circa 12.500 dollari, ma la raccolta proseguirà comunque per pagare le spese vive del costo dell'operazione. (Abu)