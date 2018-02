Libia-Turchia: conferenza bilaterale su investimenti e sviluppo a Istanbul, focus su cooperazione economica

- La conferenza libico-turca su investimenti e sviluppo si è conclusa oggi a Istanbul. Lo riferisce il quotidiano libico "Libya Observer". Il vertice, iniziato ieri 24 febbraio, ha visto la partecipazione di una delegazione del governo di accordo nazionale libico, guidata dai ministri degli Esteri e della Pianificazione, rispettivamente Mohammed Siyala e Tahir Jahimi. L'esecutivo turco è stato rappresentato dal ministro dell'Economia, Nihat Zeybekci. La conferenza di Istanbul è stata dedicata in particolare al ritorno delle imprese turche in Libia e alla ripresa della cooperazione economica bilaterale. A tal fine, Turchia e Libia hanno convenuto di formare commissioni congiunte per discutere le questioni aperte in materia economica e facilitare il completamento dei progetti turchi ancora fermi nel paese nordafricano. Il ministro Jahimi ha sottolineato come l'attuale situazione in Libia sia più favorevole agli investimenti in termini sia di sicurezza sia di stabilizzazione dell'economia derivante dal settore petrolifero nazionale. A sua volta, Zeybekci ha affermato che il governo di Ankara collaborerà strettamente con le controparti libiche per ultimare i progetti delle società turche in Libia e per discutere di nuove iniziative di investimento. (Lit)