Usa-Nato: ambasciatore Vershbow, entourage di Trump ha "posto freno" a sue posizioni filorusse

- Gli “adulti” nell'attuale amministrazione statunitense, come il capo del Pentagono Jim Mattis e il segretario di Stato Rex Tillerson, sono riusciti a “porre un freno” alle “pulsioni filo-russe” del presidente Donald Trump, evitando che la Nato potesse sfaldarsi. Lo ha detto a Washington l'ambasciatore statunitense Alexander Vershbow, già vice segretario generale della Nato dal 2012 al 2016, a margine di un tour dei giornalisti internazionali sul ruolo degli Stati Uniti nella Nato e sull'impegno nella sicurezza europea. “Oggi possiamo dire con un certo sollievo che la politica di Trump sulla Nato riflette una continuità con l'amministrazione precedente. Un anno fa questo era molto lontano dall'essere vero”, ha detto Vershbow, ricordando come l'attuale inquilino della Casa Bianca abbia più volte definito la Nato “obsoleta” e “marginale”. Nelle prime settimane in carica, prosegue l'ambasciatore, “c'erano report molti credibili che l'amministrazione fosse sul punto di rimuovere unilateralmente le sanzioni sulla Russia, gettando i nostri alleati e l'Ucraina sotto a un treno”. Non solo: durante il mini summit Nato del maggio 2017 a Bruxelles, “il presidente ha messo da parte il copione e ha criticato duramente gli alleati per le loro scarse performance nella spesa militare, mettendo in dubbio l'attuazione dell'articolo 5”, del Patto Atlantico che prevede la mutua difesa degli alleati in caso di attacco. (segue) (Asc)