Usa-Nato: ambasciatore Vershbow, entourage di Trump ha "posto freno" a sue posizioni filorusse (2)

- Addirittura, l'ex numero due della Nato ha detto che “molti” dei suoi ex colleghi hanno descritto il primo incontro con Trump “peggio di una visita di due ore dal dentista”. Guardando indietro all'ultimo anno, aggiunge Vershbow, “possiamo dire che il peggio non è avvenuto: gli 'adulti' nella stanza, Mattis, Tillerson, il generale Herbert Raymond McMaster (consigliere per la sicurezza nazionale), John Kelly (il capo dello staff del presidente), e il Congresso degli Stati Uniti hanno messo un freno agli evidenti impulsi pro-russi del presidente e hanno esercitato con successo una leadership degli Stati Uniti nella Nato. Il presidente è incline ad accettare i risultati positivi (dell'Alleanza, come l'aumento della spesa di difesa negli ultimi tre anni), ora non parla più di Nato obsoleta e si è assunto il merito dell'aumento della spesa fra gli allerati, anche se il presidente (russo Vladimir) Putin forse merita molto più credito per questo fatto”. (Asc)