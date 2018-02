Business news: Brasile, il 26 missione a Washington per settore siderurgico in allarme per possibili dazi Usa

- Il settore siderurgico brasiliano prepara un'offensiva per dissuadere gli Stati Uniti dall'idea di imporre forti dazi all'importazione di acciaio e alluminio. La casa Bianca, segnalava venerdì scorso il quotidiano "Wall Street journal", avrebbe ragionato sulla misura per proteggere la produzione nazionale soprattutto nei confronti dell'eccesso di offerta proveniente da paesi come la Cina. Secondo quanto riferisce al quotidiano "Folha de S. Paulo" il presidente dell'Istituto acciaio Brasile, Marco Polo de Mello Lopes, una delegazione composta dal ministro dell'Industria e commercio estero Marcos Jorge de Lima e di dirigenti di aziende siderurgiche importanti come Usiminas e Vallourec, sarà a Washington dal 26 al 28 febbraio. "Vogliamo dimostrare che il Brasile non è parte del problema. L'80 per cento delle esportazioni brasiliane sono prodotti semilavorati, che sono utilizzati dai produttori di acciaio degli Stati Uniti per realizzare altri prodotti. Se gli Usa adotteranno una certa misura, il Brasile deve essere fuori", ha detto Lopes. (Brb)