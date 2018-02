Business news: Argentina, secondo ministro economia nel 2018 crescita del pil oltre il 3 per cento

- Il ministro dell'Economia, Nicolas Dujovne, ha affermato che quest'anno l'Argentina "crescerà al di sopra del 3 per cento" e che "l'economia può crescere ancora per moltissimi anni. Il paese è arrivato al "sesto trimestre consecutivo di crescita", ha sottolineato Dujovne a "Radio Mitre" mostrando ottimismo intatto nonostante vari indizi rivelino una ripresa molto moderata. Fonti del governo hanno rivelato al quotidiano "La Nacion" che il mese di gennaio registra una crescita interannuale dell'economia attorno al 3,5 per cento, basata su una buona performance dei settori della costruzione, del commercio e automobilistico. (Abu)