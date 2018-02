Business news: Argentina, per analisti "Focus Economics" congiuntura preoccupante e maggiore vulnerabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti di Focus Economics (Fe) considerano l'attuale congiuntura economica argentina "preoccupante", soprattutto per quanto riguarda l'aumento del deficit della bilancia commerciale, e sottolineano la maggiore esposizione a eventuali shock esterni. "Il settore estero ha chiuso il 2017 con il più grande deficit commerciale registrato e probabilmente farà sì che il deficit delle partite correnti aumenti", sostiene il report di "Fe". Nonostante prevedano una crescita dell'economia per il 2018 al 3 per cento, gli esperti rilevano che "la produzione industriale è a malapena aumentata a dicembre dopo otto mesi consecutivi di espansione" mentre "l'indice dell'attività economica ha perso vigore a novembre". (Abu)