Business news: Uruguay, per analisti “Focus Economics” crescita al 3,1 per cento nel 2018

- I principali attori economici che hanno partecipato all'inchiesta "Latin Focus Consensus Forecast" elaborata da "Focus economics" ritengono che l'economia uruguaiana crescerà al 3,1 per cento nel 2018 ed in egual modo anche nel 2019 sostenuta in parte anche dalla crescita parallela dei principali partner commerciali, Brasile ed Argentina. Il documento di "Fe" sottolinea come la produzione industriale abbia "recuperato a novembre" così come "la crescita delle esportazioni è stata robusta a dicembre", anche se non al livello del mese precedente che aveva registrato un aumento interannuale record del 19,9 per cento. Il rapporto prende in considerazione anche il fatto che la scena politica dell'Uruguay "è stata scossa ad inizio anno dalle proteste del settore agricolo per l'elevata tassazione, e per condizioni di lavoro più favorevoli". (Abu)