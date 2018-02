Business news: Cile, per analisti “Focus Economics” nel 2018 con Pinera accelera l’economia

- In vista dell'insediamento a partire da marzo del nuovo governo di Sebastian Pinera, l'economia cilena viaggerà nel 2018 ad una maggiore velocità con un settore non minerario più forte e con una aumentata fiducia delle imprese. Sono queste le principali conclusioni del rapporto "Latinfocus" di Focus Economics, una delle principali società di analisi economica con sede a Londra. Le previsioni per quanto riguarda il Prodotto interno lordo (Pil) di quest'anno di fatto sono passate dal +2,9 al +3 per cento "grazie all'importante salto che ha mostrato l'aumento degli investimenti dal +3,3 al +3,8 per cento previsto per il 2018", recita il documento. Anche le proiezioni per il 2019 sono state modificate verso l'alto: quella del Pil è passata dal 2,9 al 3,1 per cento mentre per quanto riguarda gli investimenti le previsioni passano dal +4 al +4,1 per cento. Secondo LatinFocus, anche la crescita rilevata nel settore delle costruzioni alla fine del 2017, dopo 14 mesi in territorio negativo "è di buon auspicio per la crescita" dato che il calo degli investimenti fissi lordi in questo settore in particolare "aveva rallentato notevolmente la crescita del Pil negli ultimi trimestri". (Abu)