Business news: Paraguay, il porto di Concepcion riprende le attività

- Il porto di Concepcion in Paraguay ha ripres le operazioni commerciali. La sua riapertura, ha annunciato alla stampa locale il ministro dei Lavori pubblici (Mopc) di Asuncion, Ramon Jimenez, "risponde ad una politica di Stato che cerca di posizionare il Paraguay come centro logistico regionale". Situato sull'omonimo fiume, che nasce in Brasile, attraversa la Bolivia per riversarsi infine nel bacino rioplatense come affluente del Rio Paranà, il porto è un antico centro di smistamento del grano. "Si tratta di un'opportunità alla quale lavoriamo da oltre quattro anni e che pretende sfruttare l'enorme potenziale di sviluppo del nord del paese" ha detto Jimenez, assicurando che già da subito il porto inizierà a ricevere i primi carichi di soia provenienti dalla regione brasiliana di Mato Grosso del Sud. (Abu)